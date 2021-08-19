Bakan Akar Alman mevkidaşı ile Afganistan tahliyelerini değerlendirdi

Yeni Akit / ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bakan Akar’ın Alman mevkidaşı ile Afganistan’daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Bütün dünyanın, özellikle Türkiye ve Avrupa’nın son gelişmelerini merak ettiği Afganistan’daki son durum Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından değerlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Akar’ın Alman mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesine dair paylaşım yaptı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı ve tahliye çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.” ifadeleri kullanıldı.