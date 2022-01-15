  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Akar açıkladı! Cezaları kesildi: 44 terörist öldürüldü
Gündem

Bakan Akar açıkladı! Cezaları kesildi: 44 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Akçakale’deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama yaptı. Bakan Akar, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sınırlarımızın ötesinden gelen saldırıların tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz" dedi

Yeniakit Publisher
2022-01-15 18:55:00 -
Bakan Akar açıkladı! Cezaları kesildi: 44 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan "cezalandırma operasyonları"nda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

3 askerimiz şehit olmuştu

AA'daki son dakika haberine göre Bakan Akar, Akçakale hudut hattındaki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin sorusunu yanıtladı. Teröristlerin hain EYP'li saldırısında 3 kahraman Mehmetçik'in şehit olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık"

"Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını, hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz."

"Misliyle karşılık bulacak"

Şehitlere bir kez daha rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz Türk milletine başsağlığı dileklerini ileten Akar, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay