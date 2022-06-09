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Aktüel Bakan Adil Karaismailoğlu’ndna HAK-İŞ’e ziyaret
Aktüel

Bakan Adil Karaismailoğlu’ndna HAK-İŞ’e ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışanların hak ve menfaatleri öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 14:57:00 -
Bakan Adil Karaismailoğlu’ndna HAK-İŞ’e ziyaret

YENİ AKİT  ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Yönetim Kurulu Üyelerini, HAK-İŞ Genel Merkezinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Çalışanlarımızın hak ve menfaatleri öncelikli konularımızdan biri. Ülkemizin kalkınmasını destekleyecek yatırımlarını hizmete sunarken işçimizle, emekçimizle omuz omuza çalışmaya devam!” dedi.

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