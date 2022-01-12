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Gündem Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım: Az kaldı
Gündem

Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım: Az kaldı

Sosyal medya hesabından Rize-Artvin Havalimanı ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çayeli'nden öteye bir havalimanı yapıyoruz. Az kaldı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 20:03:00 -
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım: Az kaldı

Rize halkının yıllardır hayali olan Rize-Artvin Havalimanı'nda gelişmeler artık tamamen gözle görülür hale geldi.

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin ikinci dolgu üzerine inşa edilecek havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanına ilk uçak inişinin nisan ayında olması bekleniyor. Rize-Artvin Havalimanının 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu ve 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 apronu olacak.

Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sosyal medya hesabından Rize-Artvin Havalimanı'nın fotoğrafını paylaştı. Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımı, havalimanında gelinen son noktayı gözler önüne serdi.

Karaismailoğlu paylaşımında, "Çayeli'nden öteye bir havalimanı yapıyoruz. Az kaldı" ifadelerini kullandı.

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