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Ekonomi Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Osmangazi Köprüsü rekor kırdı!
Ekonomi

Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Osmangazi Köprüsü rekor kırdı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz'da 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekor kırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 20:08:00 -
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Osmangazi Köprüsü rekor kırdı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz'da 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Osmangazi Köprüsü'nden yapılan araç geçişlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Osmangazi Köprüsü rekor kırdı

Söz konusu köprüden geçiş garantisinin 40 bin eşdeğer araç olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz tarihinde; 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı" dedi.

 

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