Bakan açıkladı: Tarihin en yüksek rakamı gerçekleşti
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eylül ayı ticaret rakamlarını açıkladı. Pekcan "Yıllıklandırılmış ihracatımız 165,1 milyar dolara ulaşarak yeni bir zirveyi görmüştür. Eylül ihracatımız yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştı. Bu, tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı." dedi.01 Ekim 2018 Pazartesi 11:08
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eylül ayı ticaret rakamlarını açıkladı. Pekcan "Yıllıklandırılmış ihracatımız 165,1 milyar dolara ulaşarak yeni bir zirveyi görmüştür. Eylül ihracatımız yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştı. Bu, tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı." dedi.
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