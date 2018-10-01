Bakan açıkladı: Tarihin en yüksek rakamı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eylül ayı ticaret rakamlarını açıkladı. Pekcan "Yıllıklandırılmış ihracatımız 165,1 milyar dolara ulaşarak yeni bir zirveyi görmüştür. Eylül ihracatımız yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştı. Bu, tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı." dedi.

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