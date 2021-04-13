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Teknoloji Bakan açıkladı! 'Sevinçleri kursaklarında kalsın, ASELSAN üretiyor'
Teknoloji

Bakan açıkladı! 'Sevinçleri kursaklarında kalsın, ASELSAN üretiyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kanada'nın İHA'larda kullanılan bir parçanın ihracat iznini iptal etmesine sevinenlere sert çıktı. Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Varank, ASELSAN'ın söz konusu parçayı ürettiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 14:00:00 -
Bakan açıkladı! 'Sevinçleri kursaklarında kalsın, ASELSAN üretiyor'

Sanayi ve Teknoloji bakanı Mustafa Varank, Bayraktar insansız hava araçlarının Kanada'dan aldığı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerine (CATS) ambargo uygulanmaya başlandığı yönündeki habere sevinenlere sert konuştu.

Söz konusu kameraları artık ASELSAN'ın ürettiğini belirten Varank, Türkiye'nin Kanada'dan başka herhangi bir SİHA parçası tedariki olmadığının altını çizdi.

Bakan Varank yaptığı paylaşımda, "Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık! Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor" ifadelerini kullandı.

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