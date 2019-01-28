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Bakan açıkladı! Ödemeler 1 Şubat'ta başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “58 bin 593 harp ve vazife malulüne ek ödemeleri 1 Şubat’ta yapılacak” dedi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:34
Bakan açıkladı! Ödemeler 1 Şubat'ta başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Harp ve vazife malulüne ek ödemelerinin 1 Şubat 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, bu kapsamda 58 bin 593 kişiye toplam 164.971.866,82 TL ödeme yapılacağını bildirdi.

Ek ödemeler 1 Şubat'ta yapılacak

Ek ödemelerin hak sahiplerine aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 1 Şubat 2019 tarihinde ödeneceğini belirten Bakan Selçuk, “Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak Bakanlık olarak temel görevlerimizden. Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:34
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. ek ödemeler

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  • ismet gülmezismet gülmez1 sa önce
    esnaf kan agliyor ver secim icin yesinler Allah cc de felaketler verecek türkiyeye%18 kdc ssk,damga vergisi,vergi pesin vergi is mahkemeleri al namusludan ver baskalarina 17 senedir türkiye batiyor

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