Bakan açıkladı: O borçlar yapılandırılacak
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacağını açıkladı.22 Şubat 2019 Cuma 10:47
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçilere yeni müjdesini verdi.
Borçlar yapılandırılacak
Dün mazot ve gübre destek ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını duyuran Pakdemirli, tarımsal kredi borçlarının da yapılandırılacağını söyledi.
Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak" dedi.
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