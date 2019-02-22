Bakan açıkladı: O borçlar yapılandırılacak Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçilere yeni müjdesini verdi. Borçlar yapılandırılacak Dün mazot ve gübre destek ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını duyuran Pakdemirli, tarımsal kredi borçlarının da yapılandırılacağını söyledi. Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak" dedi.

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