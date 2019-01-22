0553 313 94 23

Bakan açıkladı: Günlük ödeme miktarına zam yaptık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni yılda asgari ücret zammına bağlı olarak İşbaşı Eğitim Programlarında katılımcılara ödenen günlük ücretin de artırıldığını açıkladı.

22 Ocak 2019 Salı 10:48
Bakan açıkladı: Günlük ödeme miktarına zam yaptık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılı asgari ücret artışına bağlı yapılan güncelleme sonrasında İşbaşı Eğitim Programlarında katılımcılara ödenen günlük zaruri gider miktarlarının da artırıldığını söyledi.

İşbaşı Eğitim Programı katılımcılarına yapılacak yeni ödeme miktarını açıklayan Bakan Selçuk, "Yapılan düzenlemeye göre; normal iş arayan statüsündekilerin İşbaşı Eğitim Programına katılmaları durumunda alacakları günlük ödeme miktarı 61.65 TL'den 77,7 TL'ye, işsizlik ödeneği alanların ise günlük ödemesi 30.82 TL'den 38,85 TL'ye yükseltildi. Programa katılan öğrencilerin ödeme miktarı ise 46,23 TL'den 58,27 TL'ye çıkartıldı. Uygulama 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren İşbaşı Eğitim Programına katılım sağlanan günleri kapsayacak." dedi.

İşbaşı eğitim programları

İşsizlerin mesleki tecrübe kazanmasını sağlayan İşbaşı Eğitim Programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor.

Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilecektir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 10:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkasının yerine sınava giriyorlardı! Yakalandılar
    1. Başkasının yerine sınava giriyorlardı!..
    2. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    3. YSK Başkanı konuştu: Sahte seçmen de..
    4. TSK'da kritik FETÖ operasyonu!..
    5. Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?
    6. Venezuela'da darbesever 27 asker..
    7. Bakan açıkladı: Günlük ödeme miktarına..
    8. Gökçek o şirkete sert çıktı: Neden..
    9. Tahran Başsavcılığı reformist..
    10. Pınar Karşıyaka'nın rakibi Szolnoki Olaj
    11. Almanya ve İngiltere arasında yeni..
    12. FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına..
    13. Warriors'tan üst üste 8. galibiyet
    14. TCMB'den döviz depo ihalesi
    15. Açıklama geldi! Havalimanlarına 3 bin..
    16. İran'ın borsada sunduğu petrole alıcı..
    17. Göztepe'nin kupadaki konuğu Antalyaspor
    18. Meltem Cumbul CHP Şişli adayı mı?..
    19. Kayak merkezlerinde son durum
    20. Çin’de borcunu ödemeyenlere mobil takip
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar