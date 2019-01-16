Bakan açıkladı: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık

Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Söz verdik, başardık. 2018’de 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' yolunda, cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.