Bakan açıkladı: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz yıl 101,5 milyon ton kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi.16 Ocak 2019 Çarşamba 14:44
Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Söz verdik, başardık. 2018’de 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' yolunda, cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
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