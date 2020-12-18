  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor
Ekonomi

Bakan açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli geleneksel kıyı balıkçılarına yönelik destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:54:00 - 2020-12-18 15:58:14
Bakan açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli geleneksel kıyı balıkçılarına bugün saat 18.00’dan sonra 13 milyon 733 bin lira destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli, küçük ölçekli kıyı balıkçılığı sektörünün refahı ve menfaati için balıkçıların bilgilerini kayıt altına aldıklarını ve onları desteklediklerini dile getirdi.

Türkiye’deki balıkçılık filosunun yüzde 90’ını küçük ölçekli balıkçıların oluşturduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Kıyı balıkçılarımızın üretiminin tamamına yakını yerelde ve taze olarak tüketiliyor. Bu şekilde sağlıklı gıda güvenliğine ve fiyat istikrarına katkı sağlanıyor. Bu nedenle kıyı kesiminde yaşayan halkımızın geçimine destek olmak, kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla küçük ölçekli balıkçılarımıza destek veriyoruz. Bu kapsamda 2020 yılı için 13 bin 132 balıkçımızın hesabına toplam 13 milyon 733 bin lira destek ödemesini bugün saat 18.00’dan sonra yapacağız.”

“Covid-19 sürecinde balıkçılarımızı yalnız bırakmadık”

Covid-19 sürecinde balıkçıları unutmadıklarını ve onlarını yalnız bırakmadıklarını dile getiren Pakdemirli, kıyı balıkçılığının yanı sıra, su ürünleri yetiştiriciliğine, işlenmiş su ürünlerine, balon balığı avcılığına, balıkçıların alet ve ekipman alımına destek vermeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!
Dünya

İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!

Kahire’de 2016’da İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni’nin işkence ile öldürülmesi, İtalya ile Mısır arasında krize neden olmuştu. İtalya..
Eskişehir'de yerin 100 metre altından çıkıyor! Çinliler lületaşının peşine düştü
Gündem

Eskişehir'de yerin 100 metre altından çıkıyor! Çinliler lületaşının peşine düştü

Eskişehir'de bulunan ocaklardan çıkarılan beyaz altın ya da diğer adıyla lületaşı için Çin dahil olmak üzere birçok ülke sıraya girdi...
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Gündem

Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli unvanına sahip olan ve toplam maliyeti 13.6 milyar TL'ye mal olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesimi o..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay