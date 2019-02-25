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Bakan açıkladı: Alternatif geliyor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi'ne ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Ekpresi'nin amacının dışında kullanılmaya başladığını belirterek Biz de diyoruz ki o zaman amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler de o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler. Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni daha yapalım" dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:10
Bakan açıkladı: Alternatif geliyor!

Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'ne ilişkin yenilik yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Doğu Ekspresi turizmle öne çıkmaya, turizm treni olmaya ve amacının dışında kullanılmaya başladı. Biz de diyoruz ki o zaman amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler de o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler. Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni daha yapalım" dedi. 

Bakan Ersoy, "Turizm trenlerinin dünya genelinde çok meşhur birkaç destinasyonu var. Bizim bu hattımız da çok rahatlıkla uluslararası bir turizm destinasyonu haline gelebilir. Turizm treniyle turistlerin tam taleplerini tamamıyla karşılayacak özellikte tren hizmete sokabilirsek yabancı turistin ilgisini çekme açısından da faydası olur. Trenin turizme katkısını gerçekleştirmemiz lazım. Çok ciddi bir potansiyel var ve kendini ispat etti. Biz bunu şimdi tabii turizm treni olarak yapmıyoruz, eksik olan tarafı bu. Şimdi bizim bunu turizm treni haline getirmemiz ve çokta beklemememiz lazım. Kısa sürede bunu formülize edip hayata geçirmemiz, lazım ve yapacağız da" dedi.

Biletler karaborsaya düşüyor

Tren yolculuğunu nostaljiye dönüştüren Doğu Ekspres turu, geçen yıldan itibaren büyük ilgi görüyor. Hemen herkesin seyahati arzuladığı bu trendeki en büyük sorun ise biletlerinin karaborsaya düşmesi. Halen 4 yataklı, 4 pulman, 2 kuşetli, 1 yemekli vagonla seferlerine devam eden trende; yataklı vagonda 10 kompartıman (1 kompartımanda 2 kişi), kuşetli vagonda 10 kompartıman (1 kompartımanda 4 kişi), pulman vagon ise 60 kişi kapasiteli hizmet veriyor. TCDD'nin online bilet satış uygulamasıyla her gün yaklaşık 1 ay sonrasının gidiş- dönüş trenlerinin biletleri, saat 00.00'dan itibaren satışa çıkarılıyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:10
  1. Kars
  2. Ankara
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  4. recep aksoy

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