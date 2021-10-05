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Ekonomi Bakan açıkladı! 750 bin TL'ye kadar destek verilecek
Ekonomi

Bakan açıkladı! 750 bin TL'ye kadar destek verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarından itibaren KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 17:16:00 -
Bakan açıkladı! 750 bin TL'ye kadar destek verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi Projesi Açılış Töreni’ne katıldı.

Bakan Varank, yaptığı açıklamada, "Program kapsamında, KOBİ’lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni frigorifik kasa ve ünitelerine 750 bin TL’ye kadar destek vereceğiz. Programdan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyoncularla sebze-meyve taşımacılığı yapan lojistik firmalar yararlanacak.

Böylece işletmelerin soğuk hava ünitesi ve soğutucu frigorifik kasa edinimlerinde oluşacak finansman maliyetini karşılayacağız. Hedefimiz, meyve sebze zayiatını minimuma indirip KOBİ’lerimizin maliyetlerini azaltarak tezgahlardaki yüksek fiyatları düşürmek." dedi.

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