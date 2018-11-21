Bakan açıkladı: 592 bin konut ve iş yeri...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülke genelinde 592 bin adet konut ve iş yerini 'riskli yapı' statüsünde yeniliyoruz. Bunlardan 442 bin adet bağımsız bölümün yıkımı sağlanmış ve inşaatlarına başlanmıştır. Kentsel dönüşüm için 8 milyar 528 milyon lira kaynak kullanıldı. 3 milyar 38 milyon kira yardımı yapıldı" dedi.

"Kanal İstanbul'da yata mimari esas alınacak''

Kurum, "Kanal İstanbul Projesi'nde yatay mimari esas alınacak; insan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır" dedi.