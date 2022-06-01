  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan açıkladı! 3600 ek gösterge bu meslekleri kapsıyor
Ekonomi

Bakan açıkladı! 3600 ek gösterge bu meslekleri kapsıyor

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarını kapsadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 12:37:00 -
Bakan açıkladı! 3600 ek gösterge bu meslekleri kapsıyor

Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenlemeyle ilgili Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti. Bakan Bilgin'in verdiği bilgiye göre, 3600 ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarını kapsıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay