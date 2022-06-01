Bakan açıkladı! 3600 ek gösterge bu meslekleri kapsıyor

Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenlemeyle ilgili Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti. Bakan Bilgin'in verdiği bilgiye göre, 3600 ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarını kapsıyor.