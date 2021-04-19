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Gündem Bakan açıkladı... 24 firmaya fahiş fiyat cezası!
Gündem

Bakan açıkladı... 24 firmaya fahiş fiyat cezası!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maskede fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 24 firmaya idari para cezası uygulandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 13:35:00 - 2021-04-19 13:40:07
Bakan açıkladı... 24 firmaya fahiş fiyat cezası!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca incelemeye alınan 40 firmadan, maskede fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 24 firmaya idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, "Ücretli maske üretimi yapan firma sayısı kaçtır? Ücretli maske satışı sürecinde toplam satılan maske sayısı kaçtır? Pandemi başından beri yurttaşların satın aldığı maskelere ödediği bedel toplam olarak ne kadardır? Pandemi sürecinde zorunlu kullanım ürünü olan maskelerin satışında haksız fiyat artışı nedeniyle hakkında yasal işlem başlatılan firma sayısı kaçtır?" sorularını içeren önergesini yanıtladı.

Pekcan, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı almak amacıyla ’Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’ oluşturulduğunu anımsattı. Pekcan, "Bu doğrultuda, Kurul tarafından, maske satışında yaşanan fahiş fiyat artışının tespiti kapsamında 40 firma incelemeye alınarak; bu firmalardan fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 24 firmaya idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

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