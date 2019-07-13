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Bakan açıkladı: 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Marmaray trenlerinin ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:08
Bakan açıkladı: 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz günü saat 06.00’dan 16 Temmuz saat 05.59’a kadar tüm Marmaray trenlerinin ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

Bakan Turhan, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milletinin demokrasiye olan inancıyla büyüklüğüne yaraşır bir şekilde hareket ederek tarihin gurur dolu sayfalarına destan yazarak yenisini eklediğini anımsattı.

Darbe girişiminin olduğu gece, halkın bütün siyasi görüşlerini, farklılıklarını, yaşam biçimlerini, inançlarını, kıyafetlerini, görüşlerini, aidiyetlerini bir kenara bırakarak, omuz omuza darbe girişimine karşı durduğunu dile getiren Turhan, hainlerin doğrulttuğu namluların karşısında göğsünü siper ettiğini vurguladı.

Turhan, 15 Temmuz şehitleri gibi kahramanlar var olduğu sürece bu millet ve devletin ilelebet payidar kalacağının altını çizerek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenler düzenleneceğini söyledi.

Söz konusu törenler dolayısıyla 15 Temmuz günü Marmaray trenlerinin karşılıklı olarak 15 dakikada bir yapılacağını belirten Turhan, saat 08.00’den itibaren Halkalı’dan Gebze’ye giden trenlerin saat 10.00’dan itibaren Gebze’den Halkalı’ya giden trenlerin ise 10 dakika aralıklarla saat 23.50’ye kadar işleyeceğini kaydetti.

Bakan Turhan, Gebze-Halkalı arasındaki son trenin her iki yönden 23.50’de kalkacağını ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz’da saat 06.00’dan 16 Temmuz saat 05.59’a kadar tüm Marmaray trenlerinin İstanbul gelindeki diğer toplu ulaşım vasıtaları gibi ücretsiz olacağını bildiren Turhan, “Ayrıca mevcut 142 seferimize ilaveten 75 adet ilave sefer koyuldu. Günlük 433 bin 952 olarak sunulan yolcu kapasitesi ise 229 bin 200 kişi artırılarak, 663 bin 152 kişiye yükseltildi.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:08
  1. İstanbul
  2. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  3. Cahit Turhan

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