Bakan acı haberi duyurdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi
İstanbul'da yaşanan bina faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acı bilançoyu açıkladı. Koca, hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini söyledi.08 Şubat 2019 Cuma 18:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini söyledi.
Bakan Koca, "14 yaralıdan 1'i taburcu edildi, 7 yaralı yoğum bakımda, 6 yaralı da serviste. Azra Havva'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor, durumu orta ve kötü arasında" dedi.
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