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Gündem Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Türkiye rekor oyla seçildi
Gündem

Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Türkiye rekor oyla seçildi

Yeniakit Publisher
2023-12-02 10:36:00 -
Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Türkiye rekor oyla seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine, 143 ülkenin desteğiyle tarihindeki en yüksek oyunu alarak üst üste 13. kez seçildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler'in Denizcilik alanındaki ihtisas kuruluşu olan ve dünya denizciliğinin standartlarını belirleyen IMO'nun Konsey üyeliği seçimleri, 33. Dönem Genel Kurulu sırasında 1 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Seçimlere yönelik açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, 33. IMO Konsey seçimlerinde, C kategorisinden 143 oy ile 2. sıradan Uluslararası Denizcilik Örgütü Üyeliği’ne seçildiğini söyledi.

Türkiye’nin bu yıl rekor bir oy alarak IMO’nun karar organı olan konseyin 40 karar verici ülkesinden birisi olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine, tarihindeki en yüksek oyuna ulaşarak ve 143 ülkenin desteğini alarak üst üste 13. kez seçilmiştir” dedi.

TÜRKİYE 1999 YILINDAN BERİ KESİNTİSİZ ÜYELİĞE SEÇİLİYOR

Bakan Uraloğlu, bu üyelik ile Türkiye’nin, uluslararası toplumun güvenini kazanarak IMO Konseyi’ndeki yerini koruduğunun da altını çizerek, “Örgütün karar alma ve yürütme organını teşkil eden IMO Konseyi’ne 1999 tarihinden bugüne kadar kesintisiz şekilde seçilen Türkiye, uluslararası denizcilikteki etkin rolü sayesinde bu göreve yeniden layık görülmüştür. Seçimlerde aldığımız desteğin arkasında denizcilik alanında uluslararası düzenlemelere uygun olarak benimsediğimiz başarılı politikalar ve atılan somut adımların yanı sıra, IMO’nun çalışmalarındaki etkin varlığımız ve ülke görünürlüğümüz yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye’nin bundan sonra da denizcilik alanında sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerin yanı sıra, bilgi ve tecrübesi ile IMO’nun çalışmalarına ve hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.
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