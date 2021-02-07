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Aktüel Bakan Abdulhamit Gül'den "7 Şubat MİT Krizi" paylaşımı
Aktüel

Bakan Abdulhamit Gül'den "7 Şubat MİT Krizi" paylaşımı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan kim olursa olsun, Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 18:46:00 -
Bakan Abdulhamit Gül'den "7 Şubat MİT Krizi" paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, FETÖ'nün '7 Şubat MİT Kumpası'nın 9'uncu yıl dönümünde açıklamada bulundu.

Bakan Gül, "7 Şubat 2012'de MİT'e kurulan kumpas, 15 Temmuz'a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımıydı. FETÖ ile işbirlikçileri attıkları her adımda, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın feraset ve cesaretiyle karşılaştı. Türkiye, Türkiye'den yönetiliyor ve yönetilecek. Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz. Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan her kim olursa olsun, Türk Yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir" dedi.

 

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