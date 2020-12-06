Bakan 6 bavul parayla teslim oldu

Endonezya Yolsuzlukla Mücadele Birimi (KPK) Başkanı Firli Bahuri, yaptığı açıklamada, Sosyal İşler Bakanı Batubara'nın başkent Cakarta'nın da olduğu 5 kenti kapsayan yeni tip koronavirüs (Covid-19) yardım fonunda yolsuzluğa karışmakla suçlandığını belirtti.

1,2 milyon dolar rüşvet almış

Koronavirüs yardım paketlerini hazırlayan şirketlerle gizlice anlaştığı tespit edilen Endonezyalı bakanın, dağıtılan her yiyecek paketi için hesabına para yatırıldığı ifade edildi. Toplamda 17 milyar rupiah (1,2 milyon dolar) yani yaklaşık 9 milyon lira rüşvet alan Batubara, yolsuzluk şebekesinin ortaya çıkarılmasıyla polise teslim oldu. Bavullar dolusu paranın yanı sıra bakanın lüks otomobillerine de el konuldu.

Devlet Başkanı Bakanları uyardı

Rüşvet olayında aralarında 2 bakanlık yetkilisinin olduğu 4 kişinin yanı sıra Bakan Batubara'nın KPK binasında sorgusunun devam ettiği aktarıldı. Devlet Başkanı Joko Widodo, söz konusu rüşvet olayına ilişkin yolsuzluğa karışanları kesinlikle korumayacaklarının altını çizerek, bakanlara yolsuzluktan kaçınmaları konusunda uyarısını yineledi.

Bir bakan daha istifa etmişti

Öte yandan, ıstakoz tohumu ihracatında rüşvet aldığı suçlamasıyla 25 Kasım'da gözaltına alınan ve soruşturması devam eden Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı Edhy Prabowo görevinden istifa etmişti.