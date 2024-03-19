Bak YRP DEM Parti ne diyor! 'AK Parti'nin karşısındaki adayı bizim için avantaj'

Yerel seçimlere Cumhur İttifakı'ndan ayrılarak kendi partisiyle girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin adayları, CHP ve DEM Parti için fırsat oldu.

CHP, DEM Parti için adaylarını çekerek Kandil'in siyasi uzantısı ile ittifak yaparken; Yeniden Refah Partisi AK Parti'nin karşısında, kimi yerlerde eski AK Partililer olmak üzere yerel seçimler için aday çıkardı. DEM Parti, bu durumunda kendileri için avantaj olduğunu itiraf etti.

"Kasım Gülpınar’ın adaylığı bizim için avantaj oldu"

DEM Parti Şanlıurfa adayı Celalettin Erkmen, "Kasım Gülpınar, AKP’nin aday adayıydı. Genel merkez tarafından kabul görmeyince bireysel kaygılarından kaynaklı Yeniden Refah Partisi’nden aday oldu" ifadelerini kullandı.

Erkmen, konuşmasının devamında, "Kasım Gülpınar’ın aday olması bize bir avantaj sağladı." dedi.





