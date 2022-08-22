Bak sen şu Saadetliye! Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatıp FETÖ'cüleri sevindirdi..

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Merhum Necmettin Erbakan Hoca, FETÖ'cü hainleri, sağlığında "Siyonizme hizmet ediyorlar." diye eleştirirken, bugün CHP'nin öncülük ettiği 6'lı masanın ortakları arasında yer alıp, Erbakan'ın yol ve dava arkadaşı olduklarını iddia eden Saadetliler ise CIA kuklası FETÖ'nün Türkiye'de yaptığı darbeyi önemsizleştirmeye çalışıyorlar.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Muammer Bilgiç, asrın alimi Bedüuzzaman Hazretleri'nin gölgesine sığınıp, manevi etkisini kullanarak CHP'ye yandaşlık eden Yeni Asya'ya konuştu.

FETÖ'nün hain darbe girişimini önemsizleştirmeye çalışan Saadetli Bilgiç, sözlerine, "Tüm dünyada uluslararası güvenlik birimlerince aranan terör şüpheli sayısı 300 bin kadarken, Türkiye’de terör suçlamasıyla işlem gören insan sayısının, 2020’den sonra devam eden uygulamalarla 2 milyonu geçmesi, kamudan ihraçların da 200 binin üzerine çıkması, bir suç örgütüne karşı mücadelenin sınırlarını aşan, hukuk dışı, akla aykırı, vicdanlara sığmayan bir dönemin yaşandığını göstermektedir." diyerek başladı.

Neredeyse darbeyi savunacaktı!

Sözlerinin devamında neredeyse FETÖ'yü savunacak duruma gelen Muammer Bilgiç, "Bir suç örgütüne karşı mücadelenin sınırlarını aşan, hukuk dışı, akla aykırı, vicdanlara sığmayan bir dönemin yaşandığını görüyoruz. 15 Temmuz kalkışması, o gece bastırıldığı halde, iktidarın 15 Temmuz sonrasında Türkiye’yi tam bir hukuk devletine dönüştürmek, demokrasiye sahip çıkmak, halk iradesinin daha etkin bir biçimde yönetime yansıması için zemin oluşturmak yerine, bastırılan kalkışmayı ‘Allah’ın bir lütfu’ olarak nitelendirip 20 Temmuz’da OHAL ilan etmesi, akabinde muhalif olmakla yasa dışı olmak arasındaki farkı sıfırlaması, yerel yönetimlere kayyım ataması, kamuda ve özel sektörde çalışan çok sayıda insanı ağaç kökü yemeğe mahkum etmesi, OHAL koşullarında parlamenter rejimi tasfiyesi, kendilerinin ve yandaşlarının cennetleri için ülkeyi adeta cehenneme çevirmiştir." ifadelerini kullandı.

KHK kararlarını hedef aldı

Terör örgütü ile ilişkilerinden dolayı KHK ile kamudan ihraç edilenlerin yeniden işlerine dönmesini isteyen Saadetli Bilgiç, şöyle devam etti:

Yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının zedelendiği aşikârdır. Ülkemiz hukuk endekslerinde Orta Afrika ülkeleriyle aynı kategorilerde yer almaktadır. Ülkemizin en önemli ve en başta gelen sorunu adalettir. İlk yapılması gereken ülkemizin taraf olduğu uluslararası kurum ve kuruluşların temel hak ve özgürlüklere dair kararlarına uymaktır. Terör ve terör örgütü üyeliği gibi suç tanımlarının geniş ve keyfi yorumlanmasından kaynaklanan mağduriyetler giderilmelidir. İrtibat ve iltisak gibi netlik içermeyen tanımlamaları kapsayan tüm mevzuat maddeleri ilga edilmelidir. OHAL inceleme komisyonu lağvedilmeli ve kararları yeniden incelenmelidir.

FETÖ'cüler böyle sevindi

Muammer Bilgiç'in açıklamaları en çok da FETÖ'cüleri sevindirdi. FETÖ'nün yayın organı Samanyolu Haber, Bilgiç'in ifadelerini "Saadet'ten OHAL çıkışı: Ülkeyi cehenneme çevirdiler" başlığı ile servis etti.