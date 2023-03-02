Bak sen şu oyuncu müsveddesine! Bi bitmediniz gitti...

Deprem sonrası Hatay'a giden ve döndükten sonra da sosyal medyada pozlarını paylaşan oyuncu müsveddesi Merve Boluğur, şimdi de yaptığı açıklamayla konuşuluyor.

Depremden sonra tüm Türkiye'nin yardım konusunda seferber olduğu şu günlerde oyuncu Merve Boluğur da afet bölgelerine gitmişti.

Boluğur yayınladığı karelere; "Elbistanlı kardeşlerimize destek" notunu yazdı. Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepki çekmişti.

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Boluğur'un depremle ilgili söyledikleri şok etti.

"Ölecek ölüyor"

"Allah mekanını cennet eylesin. Kaderin önünü geçemiyoruz. Olacak olan şeyler oluyor. Ölecek olan ölüyor. Ne yapalım yani? Biz insani olarak gerekeni yaptık. İşler durdu kardeş. Ülkede büyük bir deprem olayı söz konusu. İnşallah çalışacağız. Bir tane sinema ve reklam iş birliğim vardı ama şu an hayat durdu. Hayata devam ediyoruz çünkü bize de verilen bir ömür var. Nereye kadar eve kapanarak bunalım yaşayabiliriz?"

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