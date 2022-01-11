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Siyaset Bak sen şu ikiyüzlü Ekrem'e! Dün ne yaptığını unutan İmamoğlu'ndan 'Alevilik' eleştirisi
Siyaset

Bak sen şu ikiyüzlü Ekrem'e! Dün ne yaptığını unutan İmamoğlu'ndan 'Alevilik' eleştirisi

Geçtiğimiz 23 Nisan'da çocuklar için hazırlattığı kitapta Alevileri İslam dininin dışına iterek ötekileştiren CHP'li Ekrem İmamoğlu, bugün İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ı "ayrımcı" olmakla suçlayarak "Alevilik" üzerinden hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 23:39:00 - 2022-01-11 23:50:14
Bak sen şu ikiyüzlü Ekrem'e! Dün ne yaptığını unutan İmamoğlu'ndan 'Alevilik' eleştirisi

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı oturumunda, AK Parti İBB Meclisi'nde konuşan AK Partili meclis üyesi Muhammet Kaynar, tahsislerle ilgili metnin tamamının okunmadığını belirterek, "Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar." dedi.

İkiyüzlü Ekrem harekete geçti!

Geçtiğimiz 23 Nisan için hazırlattığı bir çocuk kitabında, Aleviliği İslamiyet dışında bir dinmiş gösteren ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir'in hakkında suç duyurusunda bulunduğu CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili Kaynar'ın sözlerine ikiyüzlü bir tavırla eleştiride bulundu.

Twitter hesabından Muhammet Kaynar'ı hedef alan İmamoğlu, "Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi’nde vücut buldu. Üzüldüm. Oysa 2021, UNESCO tarafından dünyanın barış, kardeşlik ve hoşgörüsünün sembolü ilan edilen Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmişti." dedi.

Bugün AK Partili Muhammet Kaynar'ı "ayımcılık"la suçlayıp, "Alevilik" üzerinden hedef gösteren CHP'li İmamoğlu, 23 Nisan'da çocuklar için hazırlattığı kitapta Aleviliği İslam dininin dışında tutarak tepkileri üzerine çemişti. Hazırlanan kitapta; İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik ile beraber Alevilik de farklı bir din olarak işlenmişti.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, Aleviliğin ayrı bir din olarak gösterildiği propaganda kitabını çocuklara yollayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "Aleviliği kesinlikle ayrı bir din olarak kabul etmiyoruz." demiş ve CHP'li İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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