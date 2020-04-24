Bak sen İmamoğlu'na! Salgın zamanında sağlık ocağını satmış

Bütün dünyanın salgınla mücadele etmek için sağlık merkezlerinin saysını arttırmaya çabaladığı böyle bir dönemde, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin 5 yıldır çalışan Ziya Gökalp Aile Sağlık Ocağı Merkezini sattığı ortaya çıktı. Türkiye’yi aşağılamak için mukayese ettikleri Uganda’da bile örneği görülmemiş olan salgın zamanı sağlık merkezini satma skandalı, geleneksel CHP skandallarını bile geride bıraktı. “Temel atmamama” töreniyle siyaset tarihine geçen Ekrem İmamoğlu’nun salgın sırasında toplu taşımayı aksatması hafızalardaki yerini korurken bu kez sağlık ocağı satarak salgınla mücadeleye zarar verdi.

Sağlık ocağına ihtarname geldi

2010 Yılının Ağustos ayında İBB KİPTAŞ ile imzalanan protokol üzerinden Başakşehir İlçe Belediyesi tarafından yapılıp hizmete hazır halde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğe teslim edilen Ziya Gökalp Aile Sağlığı Merkezi uzun yıllardır vatandaşa hizmet veriyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ ULAŞIM A.Ş. tarafından, Azaklıoğlu Necati Bay Kültür ve Sosyal Yardım Vakfına satılan Sağlık Ocağının boşaltılması için ihtar verildi.

Ziya Gökalp Aile Sağlığı Merkezi Doktorları, Dr. Semra Taşoğlu, Dr. Melek Eker Cepli, Dr. Lale Sezen Pehlivan, Dr. Sabahat Arabacı ve Dr. Adem Kılıçtutan’a Sağlık Ocağının artık kullanımdan men edildiğini, sağlık ocağının arsadan kaldırılarak boşaltılması gerektiğini bildiren ihtarname gönderildiği öğrenildi. Gönderilen ihtarnamede ayrıca, satın alan vakıf tarafından, Ziya Gökalp Aile Sağlı Merkezi’nden, satın alma tarihinden itibaren boşaltılıp teslim edilene kadar geçen her ay için 6.000 TL ecrimisil bedeli talep edildiği görüldü.

(Diriliş postası)