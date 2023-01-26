Bak sen 'bunadı' diye tahliye edilenlere! Ne kadar da akıllı akıllı konuşuyorlar
"Kocama" gerekçesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel affı ile tahliye olan darbeciler İlhan Kılıç ile Kenan Deniz, cezaevinden çıkar çıkmaz ilk yaptıkları açıklamada, geride kalan darbeci arkadaşları için üzüntü yaşadıklarını dile getirdiler.
Yeniakit.com.tr
28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel affı ile serbest kalan darbeciler İlhan Kılıç ile Kenan Deniz tahliye edildi.
"Kocama" gerekçesi ile tahliye edilen Kılıç ve Deniz, diğer darbeci arkadaşlarının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.
Darbeci Kılıç ile Deniz'in, cezaevi çıkışında yaptıkları ilk açıklama, "Silah arkadaşlarımızı arkada bırakmanın burukluğunu yaşıyoruz" şeklinde oldu.
Kılıç ile Deniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel affı ile tahliye edilmişti.