Bak sen Akif'e!.. Hedef şaşırtayım derken rezil rüsva oldu

Muhalefet, mültecilerin tamamının zorla ülkelerine gönderilmesi gerektiğini söyleyerek, Türkiye'de yalnızca Türklerin yaşaması gerektiğini vurgulamaya ve eski kafatasçı günleri aratmayan ırkçı ifadeler kullanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu söylemlere karşı çıkarak, mültecilerin ırklarından dolayı gönderilmeyeceğini, Suriye'de uygun zemin oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Bu doğrultuda 1 milyon Suriyelinin dönmesi için yapılacak projelerden bahsetti.

AK Partili Numan Kurtulmuş da adımlar atıldıktan sonra mültecilerin ülkelerine döneceğini belirtti.

Karar'da köşe yazan Davutoğlucu Akif Beki, Erdoğan ile Numan Kurtulmuş'un çeliştiğini savundu. Akif Beki, "Erdoğan gitmeyecekler diyor, Kurtulmuş gidecekler diyor" herzesini savurdu.

Kendi patronu Ahmet Davutoğlu'nun sığınmacıları savunduğu halde mültecilere düşmanlık yapan ırkçılarla ittifak yaptığını gizleyerek hedef şaşırtmaya çalışan Beki, tepki çeken yazısında şu ifadeleri kullandı:

Üstteki manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay Kemal’e” çıkışıyor. “Biz bu görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi geri gönderemeyeceksiniz” diyor.

Alttaki manşetlerden birinde ise AK Parti’deki yardımcısı Numan Kurtulmuş, tersini haykırıyor. “Bir milyonu aşkın Suriyeli en kısa sürede dönecek” buyuruyor.

Bu ikisinin aynı gün, aynı ekranda üst üste çakışması, Güneş tutulması kadar nadir bir rastlantı olsa gerek.

George Orwell’in kült romanı 1984’ten, ‘çiftdüşün’ yöntemini çağrıştırdı yine bana.

Müthiş bir buluş...

Bu yöntem sayesinde, her görüşün tersiyle düzünü birlikte söyleyebiliyorsun. Başkasına söyleyecek bir şey kalmıyor, iki rolü de kimseye kaptırmıyorsun.

Gerçi romanda, yavuz hırsızın ev sahibini bastırma yöntemi olarak öne çıkıyor.

Nefret yaymanın adına, ‘sevgiyi çoğaltmak’ demek gibi.

Açlığı ve kıtlığı; varlık, büyüme, güçlenme, zenginleşme diye anlatmak gibi.

Yalan ve iftirayla kara çalmaya da haliyle ‘dezenformasyonla mücadele’ ismi yakışmaz mı!

Yöntem; her ne kötülük üzereysen, ne yapacaksan karşındakini baştan onunla suçlamaya dayanıyor.

Böylece sana yöneltilebileceği silahı, suçlamayı da muhatabının elinden almış oluyorsun.

Failin, mağduriyet rolünü kurbanından çalmasına benziyor. Kurbanın repliğini ağzından alıp kendisi kullanmak suretiyle...

Hırsızın, soymakta olduğu adamı ‘hırsız var’ bağrışlarıyla ifşa ve ihbar edip ele vermesi durumu. Soyulanın asıl kendisi olduğunu anlatıp aklansın artık aklanabilirse...

Hüseyin Rahmi Gürpınar’a “Melek Sanmıştım Şeytanı” romanını yazdıran karakterin sırrı da bu olmalı.

Her neyse, romanlarda yaşanıyor tabii. Halkın beynini yıkamaya dönük bu tarz dil oyunları, aldatma ve manipülasyonlar bizlerin hayatından uzak olsun.

Zıt şeylerin bir arada söylendiğine, siyasi hayatımızda ancak kazara tesadüf edersiniz.

Benim, gazete sitesinin manşetlerinde denk geldiğim tezat da böyle bir kaza eseridir.

Yoksa iktidar; ‘Suriyeliler gönderilecekse biz göndeririz, gönderilmeyecekse de biz göndermeyiz, size ne oluyor, ne yapıyorsak odur doğrusu, muhalefete laf düşmez’ demiş görünür.

Aynı anda bir şeyin tersini de düzünü de sahiplenip doğru diye savunması, iktidardan beklenmez. İletişim kazasıdır o, iletişim kazası.

Davutoğlu'nun çelişkileri

Akif Beki AK Parti'de olmayan çelişkiyi var gibi göstermeye kalksa da, batılın kuyruğuna takılanların nasıl kendileriyle çelişeceğini güzelce gözler önüne sermiş oldu. Zamanında Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Akif Beki, şimdi peşinden ayrılmadığı Davutoğlu'nun onlarca çelişkisinden bahsedemedi!..

Zamanında mültecilerin Türkiye'de kalmasını savunan Davutoğlu, şimdi sığınmacıları elinden gelse katledecek olanlarla ittifak kurdu!..

Zamanında Gezi Parkı olaylarında eylemcilere sert çıkışan ve Gezi Parkı davasına müdahil olan Davutoğlu, CHP'nin kuyruğuna takılınca davadan çekildi!.. Ayrıca Gezi Parkı davasında verilen kararları eleştirdi!..

AK Parti'deyken CHP'nin yaptığı zulümleri hatırlatarak, Rize'de yaptığı mitingte, "Burası şapka takmadığı için bombalanan şehir" diyen Davutoğlu, Gelecek Partisi'ni kurduktan sonra Mustafa Kemal imzalı kalpakla gezmeye başlayıp kemalist ayağına yattı!..

Canan Kaftancıoğlu, Can Ataklı, İlker Başbuğ gibi CHP'liler AK Parti iktidarına yönelik darbe tehditleri savururken, söz konusu isimlere tepki gösterip darbe karşıtı söylemlerde bulunan Davutoğlu, şimdi aynı isimlerle aynı ittifakta oturup kalkmaya başladı!..

Davutoğlu'nun skandalları saymakla bitirilemez... Akif Beki'nin bunlardan bahsetmeden patronunu korumaya ve hedef şaşırtmaya çalışması, iktidara karşı argümanları olmadığını, sadece okları kendilerinden uzaklaştırmaya çalıştıklarını gözler önüne serdi.