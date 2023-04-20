Bak Kemal, bak Meral, bu temel!
Muhalefet tarafından temelinin atılıp bırakıldığı iddia edilen Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmaların 26. gününde geldiği son durum hastanenin Twitter hesabından paylaşıldı.
Defne Devlet Hastanesi'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda hastane inşaatının son durumu paylaşıldı.
Muhalefetin, 'temel atılıp bırakıldığı' algısına karşın hastanede çalışmalar aralıksız sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninden sonra sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde "temel atılıp bırakıldığı" iddiasına karşın hastanede yapım çalışması hummalı bir şekilde sürerken, Defne Devlet Hastanesi, 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak.