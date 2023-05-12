Bak, has adamın ne diyor Ahmet Davutoğlu! Tam bir rezalet

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni konumundaki Karar gazetesinde kalem oynatan İbrahim Kahveci, faizi savundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “KKM çağın buluşu oldu. Faiz artırmayacağız” sözleri için, “Bu ne ifade ediyor? Tek kelime ile söyleyeyim mi: Mevcut yönetimin devamı halinde bu dünyada cehennemi bir hayatı yaşamaya devam edeceğiz” herzelerini yumurtlayan Kahveci, özetle şu iddialarda bulundu:

"Türkiye mevcut yönetim ile şeffaf dünyadan para bulamıyor. Demokrasi yok, adalet yok, liyakat yok…

Eee o vakit şeffaf ülkelerden para da yok demektir.

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Çok acı ama çok acı günler bizi bekliyor.

Ya Duyunu-Umumiye gibi egemenlik haklarımızdan feragat ederek Putin’den, Kral Selman’dan para alacağız, ya da kemer sıkacağız…"