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Bahtiyar: “insanların zenginleşmesi sağlayacak güçlü projelerimiz var”

Millet İttifakı’nın İYİ Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar, amaçlarının alt ve üst yapı yada inşaat çalışmaları gibi belediyenin soğuk yüzünden ziyade sıcak yüzü olan insanların üretime yönlendirilmesi ve insanların zenginleşmesi sağlayacak güçlü projeler olduklarını ve bu projelere güvendiklerini kaydetti.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:46
Bahtiyar: “insanların zenginleşmesi sağlayacak güçlü projelerimiz var”

Millet İttifakı’nın İYİ Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar, amaçlarının alt ve üst yapı yada inşaat çalışmaları gibi belediyenin soğuk yüzünden ziyade sıcak yüzü olan insanların üretime yönlendirilmesi ve insanların zenginleşmesi sağlayacak güçlü projeler olduklarını ve bu projelere güvendiklerini kaydetti.


Bahtiyar seçim çalışmaları kapsamında Denizli 3. Küçük Sanayi Sitesini ziyaret etti. Ziyaretinde esnaflar bir araya gelen Bahtiyar, esnaflar sohbet ederek en büyük seçim vaatlerinden biri olan ‘Üreten Denizli Modeli’ni anlattı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan ve projelerini aktaran Bahtiyar, Denizli’nin ekonomik anlamda kazanması için yapılması gereken bütün projeleri hazırladıklarını vurguladı. Bahtiyar, “Üreten Denizli Modeli ismiyle bir model, proje sunduk Denizli halkına. Bu modelin alt yapısından sanayicilerimiz var orta ve küçük ölçekli sanayicilerimiz var. Denizli’de bazı sanayi bölgeleri kentin içinde kaldı bu yüzden de orta ölçekli yeni sanayi bölgelerini ihtiyacımız var. Bu konuda da bazı planlamalarımız ve projelerimiz var. Bizler özellikle Denizli’de sanayi, turizm ve tarım gibi 2 sektörde yapacağımız alt yapı yatırımları ile üretimin önünü açmak istiyoruz. Bütün amacımız alt ve üst yapı gibi yada inşaat çalışmaları gibi belediyenin soğuk yüzünden ziyade sıcak yüzü olan insanların üretime yönlendirilmesi ve insanların zenginleşmesi gibi güçlü projelerimiz var ve biz bunlara güveniyoruz. Diğer bütün projelerimizde bunu destekleyecek nitelikte olan projeler. Örneğin, Denizli ile havaalanı arasında hızlı tren, Pamukkale-Denizli arasında hafif raylı sistem ve Denizli’nin içinde etap etap başlatacağımız raylı sistem, termal turizmle ilgili yapacağımız çalışmalar Denizli’nin üretimi arttıracak ve üreten bir Denizli oluşturmanın hedeflendiği projeler” diye konuştu.


Bahtiyar esnafları ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:46
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