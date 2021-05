Bahri Can Avcı sağlık durumu | Bahri Can Avcı kimdir?

Bahri Can Avcı kimdir kaç yaşında? İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Sakaryaspor’u mağlup edip adını TFF 1. Lig’e yazdıran Kocaelispor’da talihsiz bir kaza yaşandı. Üstü açık takım otobüsünden düşen Bahri Can Avcı hastaneye kaldırıldı. Peki, Bahri Can Avcı sağlık dunumu nasıl? Bahri Can Avcı kimdir kariyeri?