Bahri Can Avcı sağlık durumu | Bahri Can Avcı kimdir?

2.Lig play-off final maçında Kocaelispor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştığı Sakaryaspor’u 4-0 yendi ve adını TFF 1.Lig’e yazdırdı. Kocaeli’ye üstü açık otobüsle giden Kocaelisporlu futbolcular büyük coşku yaşadı. Üstü açık otobüsle taraftarları selamlamak için İzmit ilçesine gelen Kocaelispor kafilesinden futbolcu Bahri Can Avcı araçtan düştü. Otobüstekilerin haber vermesi üzerine araç durdurulurken olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Avcı Başiskele ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Bahri Can Avcı sağlık durumu

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu Bahri Can Avcı'nın şampiyonluk turu atarken üstü açık otobüsten düştüğü belirtilerek, "Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı" ifadesine yer verildi.

Bahri Can Avcı kimdir?

Bahri Can Avcı 18 Mart 1992'de Samsun'da dünyaya geldi. Kocaelispor forması giyen Bahri Can Avcı sağ bek, sol bek ve önlibero mevkilerinde görev alıyor. 20 Ağustos 2020’de Kocaelispor’a transfer olan Bahri Can Avcı daha önce Samsunspor U21, Siirtspor, Karagümrük, Bandırmaspor, Kastamonu 1966, Sarıyer, GMG Kastamonu formaları giydi.