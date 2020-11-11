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Dünya Bahreyn'le normalleşme anlaşması İsrail meclisinde kabul edildi
Dünya

Bahreyn'le normalleşme anlaşması İsrail meclisinde kabul edildi

İsrail meclisi, ABD öncülüğünde yapıaln Bahreyn ile 11 Eylül’de varılan normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 01:09:00 -
Bahreyn'le normalleşme anlaşması İsrail meclisinde kabul edildi

İsrail meclisi, Bahreyn ile 11 Eylül’de varılan normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etti.

62 milletvekili onay verdi

Meclis basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, oylamaya sunulan anlaşmaya 120 milletvekilinden 62’sinin "evet", 14’ünün "hayır" oyu kullandığı belirtildi.
Açıklamada oturuma katılmayan milletvekili sayısı ise belirtilmedi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden ve 15 milletvekilinden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku, daha önce yaptığı açıklamada "hayır" oyu kullanacağını bildirmişti.
İsrail basınında Ortak Arap Listesi’nden bir vekilin oturuma katılmadığı kaydedildi.

İsrail ile normalleşme süreci

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

 

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