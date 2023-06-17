Bahreyn'in en ünlü şirketinden beklenmedik Türkiye kararı! Baskılara dayanamadılar
Bahreyn merkezli Gulf Air Havayolu şirketi, gelen yoğun talep baskısı üzerine Bodrum'a uçuş başlattı.
Gulf Air, Bahreyn’den Bodrum uçuşlarına başladı.
Bahreyn merkezli Gulf Air Havayolu şirketi, Bahreyn’den Bodrum’a uçuş başlattı.
AirportHaber’in aktardığına göre, uçuşlar perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın iki günü icra edilecek.
Eylül ortasına kadar karşılıklı toplam 28 uçuşun gerçekleştirileceği uçuşlarda ise Airbus A321neo tipi uçakların kullanılacağı öğrenildi
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