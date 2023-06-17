  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Özhaseki'den İstanbul depremi uyarısı! 'Vakit daraldı'

İstanbullular dikkat! Hafta sonu 20 ilçede elektrik kesintisi olacak

CHP'deki genel başkanlık savaşında son perde! Özgür Özel'den adaylık çıkışı

Petrol için harekete geçildi! Büyük oyun: Rus Rosneft ve Çinli CNPC petrol ticaretinde yuan ve rubleye geçti

Düğmeye basıldı: Bakanlık müjdeyi duyurdu! Tam 300 milyon TL...

Dev ayakkabı zinciri iflas etti! Şok haber geldi: Kriz patladı, şubeler bir bir kapanıyor

ABD eski Başkanı Trump'tan Türkiye ile ilgili çarpıcı S-400 itirafı

Suudi Veliaht Prens Selman, Fransa'yı seçti: Macron ile görüştü! Tarihi bir buluşma

Korkunç trajedi! Yunanistan'da batan teknede 500 düzensiz göçmen kayıp

Bakan Mehmet Şimşek'ten önemli görüşme sonrası açıklama
Ekonomi Bahreyn'in en ünlü şirketinden beklenmedik Türkiye kararı! Baskılara dayanamadılar
Ekonomi

Bahreyn'in en ünlü şirketinden beklenmedik Türkiye kararı! Baskılara dayanamadılar

Yeniakit Publisher
2023-06-17 09:45:00 -
Bahreyn'in en ünlü şirketinden beklenmedik Türkiye kararı! Baskılara dayanamadılar

Bahreyn merkezli Gulf Air Havayolu şirketi, gelen yoğun talep baskısı üzerine Bodrum'a uçuş başlattı.

Gulf Air, Bahreyn’den Bodrum uçuşlarına başladı.

Bahreyn merkezli Gulf Air Havayolu şirketi, Bahreyn’den Bodrum’a uçuş başlattı.

AirportHaber’in aktardığına göre, uçuşlar perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın iki günü icra edilecek.

Eylül ortasına kadar karşılıklı toplam 28 uçuşun gerçekleştirileceği uçuşlarda ise Airbus A321neo tipi uçakların kullanılacağı öğrenildi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23