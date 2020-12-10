Bahreyn’den işgalci Yahudilerin ürünlerine vize
Bahreyn yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri’nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri “İsrail’de üretildi” olarak kabul edeceği bildirildi.
Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani, Times Of Israel gazetesine verdiği demeçte, İsrail ile Bahreyn arasında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeyanni, Bahreyn’in, İsrail ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünler arasında ayrım yapmayacağını “Onları (Yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünleri) İsrail ürünleri olarak tanıyacağız” sözleriyle açıkladı.