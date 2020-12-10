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Dünya Bahreyn’den işgalci Yahudilerin ürünlerine vize
Dünya

Bahreyn’den işgalci Yahudilerin ürünlerine vize

Bahreyn yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri’nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri “İsrail’de üretildi” olarak kabul edeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:21:00 -
Bahreyn’den işgalci Yahudilerin ürünlerine vize

Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani, Times Of Israel gazetesine verdiği demeçte, İsrail ile Bahreyn arasında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeyanni, Bahreyn’in, İsrail ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünler arasında ayrım yapmayacağını “Onları (Yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünleri) İsrail ürünleri olarak tanıyacağız” sözleriyle açıkladı.

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