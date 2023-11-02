Bahreyn'den flaş İsrail adımı!
Bahreyn Parlamentosu, katil İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamını görüşmek üzere toplandı.
Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında başlattığı Aksa Tufanı'na katil İsrail acımasız saldırılarla karşılık verdi.
İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivilleri hedef alarak bombardımanı aralıksız sürdürdü.
Siyonist katliamı görüşen Bahreyn Parlamentosu, İsrail Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi ve İsrail ile olan tüm ekonomik ilişkilerin bitirilmesi kararını verdi.
Ürdün de İsrail Büyükelçisini geri çekerek çatışmalar sona erene kadar ülkesine büyükelçi gönderilmemesi talimatı vermişti.
Öte yandan Bolivya da İsrail ile bütün diplomatik ilişkilerini duyurmuştu.
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