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Aktüel Bahreyn, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail'de üretildi" sayacak
Aktüel

Bahreyn, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail'de üretildi" sayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:17:55 -
Bahreyn, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail'de üretildi" sayacak

KUDÜS (AA) - Bahreyn yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail'de üretildi" olarak kabul edeceği bildirildi.

Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani, Times Of Israel gazetesine verdiği demeçte, İsrail ile Bahreyn arasında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeyanni, Bahreyn'in, İsrail ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünler arasında ayrım yapmayacağını belirtti.

Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünler için ayrı etiket kullanılmayacağını kaydeden Zeyyani,"Onları (Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünleri) İsrail ürünleri olarak tanıyacağız. Açıkçası, hangi kısımda, hangi şehirde veya hangi bölgede üretildiği veya tedarik edildiği konusunda bir ayrım görmüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD, geçen ay Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırmak" için bu bölgelerden ithal edilen ürünlerin "İsrail malı" olarak etiketlenebileceğini duyurmuştu.

Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülke, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail'de üretildi" olarak kabul etmiyor.

Daha önce hiçbir Arap ülkesi yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünleri "İsrail malı" olarak kabul etmemişti.

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