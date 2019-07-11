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Bahreyn ve körfez ülkelerinin Pazar fırsatları iş dünyasına anlatıldı

Bahreyn Manama Ticaret Müşaviri Doç.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
Bahreyn ve körfez ülkelerinin Pazar fırsatları iş dünyasına anlatıldı

Bahreyn Manama Ticaret Müşaviri Doç. Dr. Güzin Bayar tarafından Malatya’daki iş dünyası temsilcilerine Bahreyn ve diğer Körfez ülkelerindeki pazar fırsatları anlatıldı.


Fırat Kalkınma Ajansı ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen programa katılan Bahreyn/Manama Ticaret Müşaviri Doç. Dr. Güzin Bayar tarafından “Bahreyn ve Diğer Körfez Ülkeleri Pazar Fırsatları” konulu seminer verdi. Seminer öncesi konuşan FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya’nın ihracat kapasitesinin arttırılması ve dünyadaki ticari imkanlar ile fırsatları öğrenilmesi adına bu tür etkinlikleri yaptıklarını söyledi. Daha öncede de Kuzey Afrika’nın Pazar imkanlarını Malatyalı işadamlarına düzenlenen seminer ile anlattıklarını ifade eden Yoğunlu, “Bugün de Bahreyn ve kuvvet ülkeleri ile ilgili ihracat fırsatları Malatya’mızın iş dünyası temsilcilerine anlatacağız” dedi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise Malatya’da ihracatın artması ve sanayileşmenin gelişmesi adına çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “TOBB faaliyetleri kapsamında gittiğimiz illerde kazanmaya çalıştığımız birikimleri Malatya’ya nasıl yansıtabiliriz diye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi. Malatya’nın ihracatının geliştirilmesi adına birçok girişimlerde bulunduklarını belirten Sadıkoğlu, “Bugün Malatya’da neden bir İhracatçılar Birliği olmasın” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından söz alan Bahreyn Manama Ticaret Müşaviri Doç. Dr. Güzin Bayar ise Malatya’daki iş dünyası temsilcilerine Bahreyn ve diğer Körfez ülkelerindeki pazar fırsatları hazırladığı sunum ile detaylı bir şekilde anlattı. Bölgesel kalkınmanın çok önemli olduğunu anlatan Bayar, “Biz ticaret müşavirleri olarak bize başvuran tüm firmalarımıza yardımcı oluyoruz. Şehirdeki ihracatçılar ile bilgilendirme toplantılarına önem veriyoruz” dedi. Bir çok firmanın dış ülkelerdeki ticaret müşavirliğinin ne iş yaptığını tam olarak bilmediğini de belirten Bayar, “Ticaret Müşavirleri bulundukları ülkelerde büyükelçinin doğrudan ticari konularda yardımcısı. Ticaret Bakanlığının da temsilcisi olarak ihracatta firmalarımızın işini kolaylaştırmak için faaliyet gösteriyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
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