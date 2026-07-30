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Dünya Bahreyn ve ABD’den Manama’da kritik güvenlik görüşmesi
Dünya

Bahreyn ve ABD’den Manama’da kritik güvenlik görüşmesi

Yeniakit Publisher
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Bahreyn ve ABD’den Manama’da kritik güvenlik görüşmesi

Bahreyn ve ABD’li üst düzey askeri yetkililer, bölgedeki mevcut güvenlik tablosunu ve uluslararası gelişmelerin olası etkilerini Manama’da değerlendirdi.

Bahreyn’in başkenti Manama, iki ülke arasındaki güvenlik temasına ev sahipliği yaptı. Bahreyn Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Kraliyet Muhafızları Komutanı Tümgeneral Nasır bin Hamed Al Halife, ABD Merkezi Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kevin Leahy ile bir araya geldi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Bahreyn Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Kraliyet Muhafızları Komutanı Tümgeneral Nasır bin Hamed Al Halife ile ABD Merkezi Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kevin Leahy, başkent Manama'da bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeler ile bölgedeki mevcut güvenlik durumu değerlendirilirken, ortak önem taşıyan konular masaya yatırıldı.

Bahreyn Kraliyet Muhafızları Komutanı Al Halife, iki ülke arasındaki köklü tarihi ilişkiler ile güçlü stratejik ortaklığın çeşitli alanlarda gelişimini sürdürdüğünü, bunun da ikili ilişkilerin sağlamlığını ve derinliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

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