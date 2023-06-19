Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan ve BAE çıldırdı! O şehrimize akın ettiler, herkes şaşkın

Trabzon Havalimanına dış hatlardan günde 12 ülkeden direkt uçak seferleri yapılırken, bu ülkeler arasında ağırlıklı olarak Körfez Ülkeleri yer alıyor.



Trabzon Havalimanına dış hatlardan günde 12 ülkeden direkt uçak seferleri yapılırken, bu ülkeler arasında ağırlıklı olarak Körfez Ülkeleri yer alıyor. Körfez Ülkelerinin yanı sıra İsrail ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de Trabzon’a direkt uçuşlar yapılırken, Katar Hava Yollarına ait uçak Doha-Trabzon arasında sezonun ilk uçuşunu 16 Haziran günü gerçekleştirmişti.

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon’da bu yıl gelecek olan ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla yüzde 30 artış beklediklerini ifade ederek “Şuan Trabzon’a direkt olarak 12 ülkeden uçak seferleri yapılıyor. Son olarak bu ülkelere Katar’da eklendi. İnşallah 2023 sezonu, 2022 sezonuna göre yüzde 30 artış bekliyoruz. Trabzon doğal, kültürel turizmiyle misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacak. Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere İsrail, KKTC’den de direkt uçak seferler düzenleniyor. Bunların yanı sıra İstanbul’dan da aktarmalı uçuşlarla birlikte şehrimize misafirler geliyor” dedi.

Turizm Ajansı