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Aktüel Bahreyn Kralı'ndan İsrail'le normalleşme anlaşmasına "tarihi başarı" yorumu
Aktüel

Bahreyn Kralı'ndan İsrail'le normalleşme anlaşmasına "tarihi başarı" yorumu

Yeniakit Publisher
2020-09-21 18:31:24 -
Bahreyn Kralı'ndan İsrail'le normalleşme anlaşmasına "tarihi başarı" yorumu

MANAMA (AA) - Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İsrail'le yaptıkları normalleşme anlaşması için, "Orta Doğu'da barış ve istikrar sürecine katkıda bulunan tarihi bir başarı" ifadesini kullandı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Al Halife, İsrail'le 15 Eylül'de imzaladıkları normalleşme anlaşmasını değerlendirdi.

"Bu anlaşma, Orta Doğu'da kapsamlı barışı sağlama ve halkların güvenlik ile istikrar taleplerini gerçekleştirme yolunda önemli bir tarihi başarıdır." diyen Al Halife, anlaşmanın, Orta Doğu barış sürecinde ilerleme kaydetmek için stratejik bir tercih olduğunu ve Bahreyn'in kapsamlı barış vizyonu çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Bahreyn Kralı konuşmasında ayrıca, ülkesinin Filistin meselesine yönelik tutumunun sabit ve değişmez olduğunu; Arap Barış Planı'na göre, bağımsız Filistin devletinin kuruluşunu öngören iki devletli çözüme bağlı bulunduğunu kaydetti.

Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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