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Bahreyn, ABD'li şirketle anlaştı! Tam 12 tane alacak

Bahreyn, ile ABD'şi şirket Bell arasında, AH-1Z Viper tipi 12 helikopter almak için anlaşma imzalandı.

16 Kasım 2018 Cuma 12:38
Bahreyn, ABD'li şirketle anlaştı! Tam 12 tane alacak

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Hava Kuvvetleri Komutanı General Şeyh Hamed bin Abdullah Al Halife, AH-1Z Viper tipi 12 helikopter almak için Bell şirketiyle 912 milyon dolar tutarında anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Al Halife, söz konusu helikopterlerin, Bahreyn hava kuvvetlerine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Anlaşmaya göre, Bahreyn helikopterlerin ilk partisini 2022'de teslim alacak.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 12:38
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