Bahis skandalı büyüyor! UEFA Soruşturma Açıyor

Hakem camiasında yaşanan bahis skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hakemlerle ilgili açıkladığı bahis skandalının ardından 152 hakem, PFDK'ya sevk edilmişti.

Sevk edilen üst klasman hakemlerden biri de Zorbay Küçük’tü. Küçük ile ilgili de bir çok gerçek ortaya çıktı.

Gazeteci ve TV programcısı Ersin Düzen'in haberine göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısından sonra UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye bilgi veriyor. Zorbay Küçük, FIFA hakemi ve normalde görevi vardı.

Zorbay Küçük, maçın kendisinden alındığını UEFA’dan gelen mail ile öğreniyor. Durumu sorgulayınca bahis mevzusundan haberi oluyor.

Düzen ayrıca UEFA’nın soruşturma açacağını da vurguladı.

“UEFA VE FIFA, TFF İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDE KALACAK”

Ersin düzen’in paylaşımı şöyle:

“Zorbay Küçük süreciyle ilgili edindiğim bilgileri paylaşıyorum. Bu bir haberdir, içinde yorumum yoktur…

MHK Başkanı, TFF Başkanı’nın basın toplantısından sonra UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye bilgi veriyor.

Zorbay Küçük, FIFA hakemi ve normalde görevi vardı.

Zorbay Küçük, maçın kendisinden alındığını UEFA’dan gelen mail ile öğreniyor. Durumu sorgulayınca bahis mevzusundan haberi oluyor.

Zorbay Küçük, yakın çevresine bahis yapmadığını, ancak kendisine ait hesaptan 20’şer liradan 2 tane olmak üzere toplam 40 tl’lik Arjantin ligine bahis yapıldığını söylüyor.

Zorbay Küçük, yakın çevresine ayrıca bahis hesabına gönderilen parayı kimin gönderdiğini bilmediğini söylüyor.

İşin UEFA boyutu da önemli. Zorbay Küçük, bir çok uluslararası maçta görev yaptı. UEFA ve FIFA, TFF ile sürekli temas halinde kalacak. Ayrıca UEFA da bu konuda soruşturma açmayı planlıyor.”