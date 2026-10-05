Bahis, dolandırıcılık, müstehcenlik… 432 internet sitesi erişime kapatıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara’da jandarmanın son bir haftada yürüttüğü siber denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 432 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen siber devriye faaliyetlerinde incelenen 774 internet sitesinden 432’sinin yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içeriklerine yer verdiğini tespit edildi. Söz konusu siteler Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek erişime kapatıldı.
Öte yandan, faili meçhul siber suçların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 6 farklı nitelikli dolandırıcılık olayının çözüldüğü ve 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.
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