Bahçeye düşen otomobilden atlayarak kurtuldular
Karabük’te frenlerinin boşaldığı öne sürülen otomobil apartmanın bahçesine düştü. Araçtan son anda atlayan sürücü ile yolcu yaralı olarak kurtarıldı.
Karabük’te akşam saatlerinde yaşanan kaza, faciaya dönüşmeden atlatıldı. Üniversite Mahallesi Efsanur Sokak’ta kontrolden çıkan bir otomobil, metrelerce yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.
İddiaya göre H.Ş. idaresindeki 74 AAB 181 plakalı otomobilin frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan aracın apartmanın bahçesine düşeceğini fark eden sürücü H.Ş. ile araçta bulunan C.B., son anda otomobilden atladı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye merdiveniyle bulundukları yerden çıkarıldı.
2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.