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Bahçeye düşen kazan parçasını gök cismi zannetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kişi, patlama sesinin ardından evinin bahçesine düşen kazan parçasını gök cismi sanarak polise ihbarda bulundu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:45
Bahçeye düşen kazan parçasını gök cismi zannetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kişinin, patlama sesinin ardından evinin bahçesine düşen kazan parçasını gök cismi sanarak polise ihbarda bulunması kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kandemir Mahallesi'ndeki belediyeye ait hamamın su kazanında yüksek basıncın etkisiyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kazandan kopan parçalar, etrafa saçıldı.

Hamamın yakınında ikamet eden Hamdi Ceritoğlu, bahçesine düşen kazan parçasını gök cismi zannederek polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cismin hamamdaki kazana ait olduğunu belirledi.

Eve gelen hamamın işletmecisi de yaklaşık bir saattir aradığını söylediği kazanın parçasını alıp götürdü.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş yaptığı açıklamada, hamam bölgesinde bir gök cismi düştüğü ihbarı üzerine kolluk birimlerinin olay yerine giderek inceleme yaptığını söyledi.

Gök cismine ait olduğu sanılan parçanın, patlayan su kazanından koptuğunu dile getiren Pektaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın normal yaşamını aksatıcı bir durumun meydana gelmediğini buradan ifade edebilirim. Son dönemde, bir uzay cisminin ömrünün nihayete ermesi sebebiyle Türkiye hudutlarına düşebileceği noktasında yazılı ve görsel basında yer alan haberler, vatandaşlarımızın bu parçanın bir gök cismi olduğu zanlıyla hareket etmesine yol açmıştır. İlçemizde vatandaşlarımızı tedirginliğe sevk eden bu parça, bir gök cismi ya da uzay aracına ait değildir. Burada bulunan hamamın kazanının parçasıdır."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:45
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