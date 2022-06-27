Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri , “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 (C Blok 3. Kat) Beşiktaş İstanbul adresine yapılacak.
Tel: (212) 381 58 68, (212) 381 58 69
Sınav Takvimi;
• İlan Tarihi : 27 Haziran 2022
• Son Başvuru Tarihi : 11 Temmuz 2022
• Ön Değerlendirme Tarihi : 20 Temmuz 2022
• Giriş Sınavı Tarihi : 27 Temmuz 2022
• Sonuç Açıklama Tarihi : 29 Temmuz 2022
Sonuçların Açıklanacağı Web Sitesi : https://bau.edu.tr/insankaynaklari
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde şahsen veya kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.
Başvurular, (27 Haziran - 11 Temmuz 2022) arası kabul edilecek.
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