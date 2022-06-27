Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 (C Blok 3. Kat) Beşiktaş İstanbul adresine yapılacak.

Tel: (212) 381 58 68, (212) 381 58 69

Sınav Takvimi;

• İlan Tarihi : 27 Haziran 2022

• Son Başvuru Tarihi : 11 Temmuz 2022

• Ön Değerlendirme Tarihi : 20 Temmuz 2022

• Giriş Sınavı Tarihi : 27 Temmuz 2022

• Sonuç Açıklama Tarihi : 29 Temmuz 2022

Sonuçların Açıklanacağı Web Sitesi : https://bau.edu.tr/insankaynaklari

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde şahsen veya kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Başvurular, (27 Haziran - 11 Temmuz 2022) arası kabul edilecek.

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