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Aktüel Bahçeşehir Koleji'nden 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine seviye tespit sınavı
Aktüel

Bahçeşehir Koleji'nden 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine seviye tespit sınavı

Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan: - "Okul ayrımı yapmadan 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerini ücretsiz katılabilecekleri bu sınava davet ediyoruz. Başarılı olanlar SEY Vakfı tarafından verilecek eğitim bursunu kazanma şansı yakalayacakları bireysel sınava katılmaya hak kazanacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:40:22 -
Bahçeşehir Koleji'nden 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine seviye tespit sınavı

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji, düzenlediği seviye tespit sınavı ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021'e hazırlanan, 8'inci ve 12'nci sınıfa giden ve Bahçeşehir Koleji bünyesinde eğitim almayan her öğrenciye seviyesini öğrenme fırsatı sunuyor.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, başarılı olanlar Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı tarafından verilecek eğitim bursu için yapılacak sınava girmeye de hak kazanacak.

Bahçeşehir Koleji, dijital deneyimini Türkiye genelindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri ile paylaşarak dijital ortamda seviye tespit sınavı yapacak. Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin yanı sıra tüm okullardan seviyesini öğrenmek isteyen öğrenciler, ücretsiz olarak bu sınava girebilecek.


- Sınavlar LGS ve YKS formatında olacak


8'inci sınıflar için online sınav 24 Ekim'de yapılacak. Sınava son başvuru tarihi ise 22 Ekim olacak. Sonuçlar, 26 Ekim'de açıklanacak.

12'nci sınıflar için başvuru tarihi 25 Ekim olacak. 7 Kasım’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 8 Kasım'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapılacak. Sınav sonuçları 10 Kasım'da duyurulacak.

Sınava giren öğrenciler SEY Vakfı tarafından verilecek eğitim bursunu kazanabilmek için düzenlenecek bireysel sınava da katılma hakkı kazanacak.

Seviye tespit sınavının tüm soru çözüm videolarına dijital eğitim platformu üzerinden ulaşılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, her çocuğun kaliteli bir eğitimi hak ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurum olarak bu konuda üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Dijital eğitimin artık hayatımızın bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu alandaki 10 yıllık deneyimimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İsteğimiz tüm öğrencilerin iyi bir eğitim alabilmesi. İşte bu nedenle okul ayrımı yapmadan 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerini ücretsiz katılabilecekleri bu sınava davet ediyoruz. Başarılı olanlar SEY Vakfı tarafından verilecek eğitim bursunu kazanma şansı yakalayacakları bireysel sınava katılmaya hak kazanacaklar. Belki de yeni bir geleceğe kapı açma şansı yakalayacaklar."

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