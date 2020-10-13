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Spor Bahçeşehir Koleji yarın evinde Joventut Badalona ile karşılaşacak
Spor

Bahçeşehir Koleji yarın evinde Joventut Badalona ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-10-13 09:45:02 -
Bahçeşehir Koleji yarın evinde Joventut Badalona ile karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Bahçeşehir Koleji, yarın evinde İspanya'nın Joventut Badalona takımıyla karşı karşıya gelecek.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın JL Bourg takımına 99-82, ikinci maçında Rusya'nın UNICS Kazan ekibine 89-88 mağlup olmuştu.

Partizan NIS ve JL Bourg takımlarını yenen Joventut Badalona ise gruba ikide iki yaparak başlamıştı.

Avrupa Basketbol Ligleri Birliği'nin (ULEB) düzenlediği ve 24 kulübün katıldığı organizasyonda, altışarlı 4 grupta yapılacak 10'ar maç sonunda ilk 4'e giren ekipler, son 16 gruplarına kalacak.


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